COVID, PRONTI A PARTIRE CON LO SCREENING ALTRI 4 COMUNI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

CHIETI – Sono quattro i Comuni che si preparano a ospitare lo Screening per Covid-19 nel prossimo fine settimana, oltre a Lanciano impegnata nella seconda tornata.

Questa mattina nel corso della riunione del Tavolo permanente istituito dal prefetto di Chieti Armando Forgione è stata formalizzata la partecipazione di Tollo, Torrevecchia, Vasto e Chieti, mentre ad Atessa toccherà nei giorni 13 e 14 febbraio. A partire da lunedì 8, inoltre, entrerà in campo anche l’Università che sottoporrà a tamponi rapidi studenti, docenti e personale tecnico e amministrativo.

Nel corso dell’incontro i sindaci hanno fatto il punto sullo stato dell’organizzazione, sulle sedi individuate per ospitare il test, su personale sanitario e volontari coinvolti al fine di attivare postazioni in grado di accogliere grandi numeri di persone evitando assembramenti e nel rispetto della distanza fisica.

Il prefetto e il direttore generale della Asl Thomas Schael hanno avuto parole di grande apprezzamento per l’impegno profuso dagli Amministratori nella campagna finalizzata a identificare e isolare i positivi asintomatici, esortando al tempo stesso tutti gli altri a replicarne l’esperienza al fine di mettere in sicurezza la salute della propria comunità. Ugualmente il presidente della Provincia Mario Pupillo ha messo in luce il grande impiego di forze organizzative richiesto dallo Screening, pienamente ripagato dall’apprezzamento dei cittadini, la cui partecipazione massiccia misura il successo della campagna: “Oltre a rappresentare un’opportunità preziosa per la salute dei nostri cittadini – ha precisato – svolge un’altra funzione altrettanto importante: è occasione per riavvicinare cittadini e istituzioni”.

La necessità di potenziare l’attività di testing è confermata dai numeri contenuti nell’ultima relazione sulla situazione epidemiologica, che indicano un aumento del 28% nella ripresa dei contagi. Nell’ultima settimana di gennaio ci sono stati in media 23 casi ogni 100 mila abitanti, con 89 nuovi casi positivi al giorno. Alla luce degli ultimi preoccupanti dati e dei risultati dello screening, i test proseguono per tutta la settimana, come già anticipato, a Francavilla, con una postazione a Palazzo Sirena (8,30-13.30 e 14.30.19.30), e a San Giovanni Teatino, con una postazione presso il Circolo Anziani “San Rocco delle Piane” (9.30-12.30 e 15.00-18.30).

In questi giorni i test sono in svolgimento anche all’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria.

