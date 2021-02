COVID: PROROGA CHIUSURE SCUOLE A PESCARA, MONTESILVANO, SPOLTORE E CITTA’ SANT’ANGELO

PESCARA – Prorogata per un’altra settimana la chiusura delle scuole di Pescara, Montesilvano, Spoltore e Città Sant’Angelo. E’ quanto deciso nel corso di un vertice con la Prefettura di Pescara.

All’origine della decisione le valutazioni degli esperti dell’azienda sanitaria che hanno sottolineato come, nonostante la zona rossa, i numeri dei positivi al coronavirus siano in aumento, soprattutto nella fascia di età 0-19 anni.

Oggi il sindaco, ricevuto il verbale della Asl, firmerà l’ordinanza che prorogherà lo stop alle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 1 marzo. I sindaci degli altri comuni della provincia, in base all’evoluzione del quadro epidemiologico sul territorio, potranno disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza.

