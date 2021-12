ROMA – Fa discutere l’ipotesi della proroga dello stato d’emergenza per contrastare la pandemia di Covid-19.

Se nella maggioranza le posizioni sono divergenti, a palazzo Chigi si stanno valutando le diverse soluzioni e si potrebbero sondare le forze politiche prima delle vacanze natalizie.

Il presidente della Conferenza delle regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha definito “non necessaria” una eventuale proroga dello stato d’emergenza per il covid: “Abbiamo la possibilità di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si può lavorare. Se servono delle misure ad hoc – personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa – possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallo stato di emergenza”, ha detto il presidente delle Regioni.

Ha frenato, nei giorni scorsi, anche il leader leghista Matteo Salvini, che si è detto fiducioso che il peggio sia alle spalle. “Dopo due anni dobbiamo essere in grado di combattere il Covid e la pandemia ripristinando i diritti democratici: lo stato di emergenza non si può prorogare”, ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dal palco di Atreju. “Leggo che Mario Draghi starebbe meditando di mantenere le norme anti covid senza prorogare lo stato d’Emerganza. Quindi si poteva fare, come diceva FdI. Non si è fatto perché la sinistra ha voluto ridurre a suo piacimento le libertà degli italiani”.

Cauto invece il coordinatore di FI Antonio Tajani, per il quale “la scienza deve fare delle proposte serie, poi la politica deve assumersi delle responsabilità. Ma la scienza dica in maniera chiara cosa decide di fare. Lo stato di emergenza non è di destra né di sinistra. Andiamo avanti con regole, adottiamo tutti gli strumenti utili per evitare la diffusione della pandemia”.

Possibilista il Pd, il cui segretario Enrico Letta ieri ha spiegato: “Se per mantenere la situazione migliore degli altri Paesi europei è necessario prorogare lo stato di emergenza, noi siamo a favore della proroga”.