COVID: PROSEGUE CALO DELL’ONDATA OMICRON NEL REGNO UNITO

LONDRA – Prosegue il calo su base settimanale di tutti i dati sulla diffusione del Covid nel Regno Unito: secondo i dati censiti nelle ultime 24 ore, su circa 1,3 milioni di tamponi, i contagi sono stati 88.447, più di quelli conteggiati ieri, ma con una riduzione di settimana in settimana pari a circa il 7%.

Con i morti indicati a 56 e con un totale nazionale di ricoverati in diminuzione ulteriore a quota 17.500 circa e di pazienti ventilati in terapia intensiva scesi al momento a non più di 640.

Quanto ai vaccini, le terze dosi booster raggiungono adesso i 37 milioni di somministrazioni (record europeo), le seconde dosi i 48,2 milioni e le prime dosi i 52,2 milioni (91% dell’intera popolazione sopra i 12 anni).