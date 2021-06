COVID, PROSEGUE CALO INCIDENZA: DAL 21 GIUGNO TUTTA ITALIA IN ZONA BIANCA TRANNE VALLE D’AOSTA

ROMA – Continua a calare il trend dell’incidenza quotidiana dei contagi, secondo i dati dell’ultimo bollettino ministeriale.

Al momento nella media settimanale da zona bianca rientrano soltanto Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva con dati buoni. Queste ultime potrebbero aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna già in bianco.

Altre regioni però oggi registrano dati da zona bianca (meno di 50 contagi ogni 100mila abitanti) Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania: non si tratta però – almeno per il momento – di stime che rientrano in una media settimanale. Ad entrare in zona bianca il prossimo 14 giugno, invece, potrebbero essere Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento.

Dal 21, poi tutte le altre regioni (appunto Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania), probabilmente ancora con l’esclusione della Valle d’Aosta che slitterebbe di una settimana.