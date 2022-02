COVID, PSICOLOGI: “BONUS VACANZE A LAVORATORI CONTRO STRESS DA PANDEMIA”

ROMA – “Un bonus vacanze ai lavoratori da parte del datore di lavoro potrebbe essere un modo per compensare un po’ 2 anni super stressanti dovuti alla pandemia”.

Lo dice all’Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale Ordine psicologi (Cnop).

“Il datore di lavoro – esorta – deve usare il welfare aziendale per creare degli ambienti di lavoro positivi, basati sul riconoscimento dei bisogni delle persone. L’obiettivo principale deve essere la promozione del benessere e se non entriamo in questa logica falliamo, perché il malessere è talmente tanto che non basta solo rispondere al malessere, bisogna nello stesso tempo promuovere il benessere”.