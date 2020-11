COVID: PUPILLO, “OK A POSTAZIONE TAMPONI DRIVE-IN NEGLI SPAZI DI LANCIANO FIERA”

LANCIANO – Il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, in merito alla richiesta della Asl2 Lanciano Vasto Chieti pervenuta in data 3 novembre e facendo seguito agli esiti del sopralluogo tenutosi questa mattina negli spazi di Lancianofiera alla presenza del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Giacinto Verna e del Presidente del cda Lancianofiera Avv. Franco Ferrante, ha confermato tramite comunicazione formale inviata questa mattina alla Asl la disponibilità immediata del Comune di Lanciano a svolgere le opere di sua competenza per l’indifferibile e auspicata installazione di una postazione drive-in per tamponi Covid-19 nell’area indicata.

Si tratta di un servizio di estrema importanza, anche alla luce dell’attuale contesto epidemiologico, a beneficio dei circa 150.000 cittadini dell’area Frentana e del Sangro-Aventino per cui il Comune di Lanciano offrirà la massima collaborazione nell’ottica di una proficua collaborazione tra gli enti nel prioritario interesse della tutela della salute pubblica.

