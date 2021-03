COVID, QUARANTENA E TAMPONE DOPO VIAGGIO IN EUROPA FINO AL 6 APRILE

ROMA – Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni.

È l’iter che dovrà seguire chiunque viaggi in Paesi Ue durante le vacanze pasquali. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 6 aprile, ossia il giorno dopo Pasquetta. Chi rientra (o arriva) dovrà comunicare il “proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio”, e poi sottoporsi al periodo di quarantena a prescindere dall’esito del test effettuato prima della partenza, fatti salvi motivi di necessità e urgenza.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha condiviso la decisione del ministro Speranza, fanno sapere fonti di palazzo Chigi, secondo cui la misura punta a essere “un forte deterrente” per evitare gli spostamenti.