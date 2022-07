COVID: QUARTA DOSE PER 420MILA ABRUZZESI OVER 60. CRESCONO CONTAGI, +50% RICOVERI IN AREA MEDICA

PESCARA – Mentre il covid, con la variante Omicron non dà tregua, è partita ieri la campagna per la quarta dose del vaccino a tutti i 420mila abruzzesi con più di 60 anni di età, nei centri vaccinali attivi in regione oltre che nelle farmacie e negli ambulatori dei medici di famiglia.

Per la quarta dose, così come per la terza, si usano comunque esclusivamente vaccini con tecnologia “a mRna”, quindi quelli prodotti dalle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna

Sale intanto al 18%, tornando ai valori di due mesi fa, in Abruzzo, il tasso di occupazione dei posti letto in area non critica; il dato relativo alle terapie intensive, invece, è fermo al 2%. Se le rianimazioni, nel giro di una settimana, subiscono una lieve riduzione, aumentano rapidamente i ricoveri in area medica, che registrano il +50%.

Nel complesso, complice la contagiosissima variante Omicron 5, peggiorano tutti gli indicatori dell’emergenza, a partire dall’incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che supera quota 1.500 e arriva a 1.503, livello raggiunto l’ultima volta a febbraio.

Nell’ultima settimana sono emersi 19.145 nuovi casi, con una variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, pari al +19%. Dopo i picchi superiori al +70% registrati nei giorni scorsi, la crescita dei contagi sembra dunque registrare un rallentamento.

Crescono anche gli attualmente positivi, che su base settimanale aumentano del 37%, passando da 38.484 a 52.556.

In base all’ultimo bollettino in Abruzzo, sono 3.110 i nuovi casi positivi al Covid Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di un 87enne e di una 85enne della provincia di Chieti, mentre un terzo caso risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3407.

I guariti sono 1.377 rispetto a ieri e gli attualmente positivi 52.556 (+1730 rispetto a ieri).

Di questi, 252 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Dei nuovi casi positivi n provincia dell’Aquila sono 516, in provincia di Chieti 1.034, in provincia di Pescara 694, in provincia di Teramo 642, da fuori regione 81 e 143 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Tra le città abruzzesi, in testa ieri Pescara con 259 nuovi positivi in 24 ore. Poi L’Aquila (153), Montesilvano (121), Chieti (105), Teramo (97), Vasto (77), Lanciano (76), Avezzano (74), Francavilla al Mare (67) e Giulianova (60)

Continua in Italia l’aumento dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, nei nosocomi aderenti alla rete sentinella di Fiaso il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%.

Un balzo significativo rispetto all’incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente.

Dall’analisi settimanale, tuttavia, emerge un andamento differente delle curve tra l’occupazione dei reparti ordinari e le terapie intensive. A fronte di un rialzo del 38% dei ricoverati nei reparti ordinari (malattie infettive, medicina interna) si assiste a una lievissima flessione del 7% nelle rianimazioni (pari a 3 pazienti in meno

Il fenomeno è in linea con l’andamento dell’epidemia nella popolazione generale: le ospedalizzazioni, infatti, crescono con il tipico ritardo di 6-7 giorni sui contagi.

Secondo la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, inolte, i dati sembrano confermare come la nuova variante di Omicron abbia un elevato tasso di contagiosità ma sintomi più lievi grazie ai vaccini.

Tra i pazienti ricoverati nei reparti ordinari il 21% risulta no vax mentre tra i vaccinati il 68% ha ricevuto l’ultima dose ormai da oltre 6 mesi. Tra i ricoverati, a oggi, un 45% riguarda pazienti ‘Per Covid’, con patologie respiratorie e polmonari tipiche da Covid; “l’altro 55%, invece – rileva Fiaso – è costituito da pazienti Con Covid, trovati incidentalmente positivi al tampone prima del ricovero ma in ospedale per curare altre patologie”.

Infine, “in terapia intensiva – conclude Fiaso – visti i numeri così bassi, si può affermare che ci sia una sostanziale stabilità”.

In base alle linee di indirizzo del ministero della Salute, inviate alle Regioni, sarà previsto un hub vaccinale ogni 50.000 abitanti, integrati da altri punti vaccinali presso strutture sanitarie stanziali come presidi ospedalieri, case della salute, medici di medicina generale e farmacie.

La platea è stimata in circa 12 milioni ai quali sottrarre chi sarà guarito.

La campagna vaccinale primaria, durante lo stato di emergenza, è stata incentrata sulla disponibilità di grandi hub vaccinali, con il coinvolgimento progressivo dei medici di medicina generale e delle farmacie.

In considerazione del contesto attuale e della platea individuata “si può configurare, da subito, un modello misto di somministrazioni, in cui gli hub vaccinali potrebbero essere previsti a livello provinciale in numero crescente in funzione della popolazione residente e tenendo conto delle caratteristiche orografiche, demografiche e di viabilità dei singoli territori”, si legge nelle nuove linee di indirizzo stabilite dalla struttura in funzione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid dedicato agli over 60.

La campagna di richiamo – si specifica nel documento – si svilupperà secondo le seguenti modalità: a carico dell’UCCV l’approvvigionamento di vaccini, di kit di somministrazione e la loro distribuzione; a carico delle Regioni/PA la somministrazione dei vaccini attraverso hub, strutture sanitarie stabili, medici di medicina generale, farmacie e altro in funzione della popolazione target da sottoporre a vaccinazione.

In linea con il quadro normativo vigente, l’Unità per il Completamento della Campagna Vaccinale (Uccv) provvederà ad approvvigionare i vaccini e i kit di somministrazione, a sovraintendere alla distribuzione, a monitorare i fabbisogni operando le attività di compensazione tra le varie Regioni/PA e a monitorare il raggiungimento dei target.

L’Unità continuerà a supportare le Regioni con le attività amministrative finalizzate a garantire la disponibilità di personale sanitario richiesto per la campagna vaccinale.

Si prevede, inoltre, anche una campagna di comunicazione “focalizzata sulla puntuale e trasparente necessità di una vaccinazione tempestiva e sulla validità dei vaccini nella prevenzione dell’aggravamento e della letalità del contagio” dove “è fondamentale l’apporto dell’Iss e dell’Aifa”.