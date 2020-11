COVID: QUASI SATURI OSPEDALI DI TERAMO E ATRI, 38 NUOVI POSTI LETTO A GIULIANOVA

TERAMO – Tre morti e 148 ricoverati. E’ il bilancio registrato nel Teramano che ieri ha sfondato il tetto dei 2mila contagi.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, per quanto riguarda i ricoverati ieri ce n’erano 48 a Teramo, 66 ad Atri e 34 alla Rsa di Giuliaova. In tutte le strutture i posti letto sono, in pratica, saturi, per cui da questa stamattina saranno attivati 38 posti letto a Giulianova nel padiglione Ovest. All’ospedale di Atri, per accogliere altri 23 pazienti, si sta intanto allestendo l’ex Psichiatria per accogliere altri 23 degenti.

Per quanto riguarda le aree interne della Provincia, a Montorio si registrano 260 positivi, con il sindaco Fabio Altitonante che, con un’ordinanza, ha sospeso tutte le attività didattiche in presenza fino alla giornata di sabato. A Crognaleto, invece, i positivi sono 76 (+18) dopo i risultati dei 110 tamponi effettuati lunedì scorso dalla Asl in modalità drive in.

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati ulteriori tre positivi, per un totale di 36 casi, a Sant’Omero e a Controguerra è stata sospesa l’attività didattica della quinta elementare per un caso di sospetta positività che deve essere confermata dalla Asl. A Sant’Egidio, da stamattina, riapre l’asilo nido comunale dopo la negatività al tampone di bambini e personale tranne il caso di una educatrice e riprendono le lezioni di alcune classi della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie.

Ad Alba Adriatica il sindaco Antonietta Casciotti ha sospeso in via cautelativa l’attività educativa anche per la sezione dei più piccoli dell’asilo nido comunale L’Orsetto di via Legnano. Otto nuovi casi si registrano nel territorio comunale di Roseto, per un totale dall’inizio della seconda ondata di 85. Solo due hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale, e comunque sono in buone condizioni, mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Resta invariata la situazione nelle scuola.

Il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, ha concluso il periodo di isolamento fiduciario. Nella cittadina situata sulla costa teramana, il Siesp ha inoltre segnalato 13 nuovi positivi.

