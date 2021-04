COVID: QUIARESIMALE, “PREMIO AGENTI POLIZIA LOCALI CHE SI SONO DISTINTI IN EMERGENZA”

TERAMO – Un premio per gli operatori di polizia locale che si sono contraddistinti nel periodo di emergenza sanitaria per Covid-19. Lo rende noto l’assessore agli Enti locali e Polizia locale, Pietro Quaresimale, annunciando l’iniziativa della Giunta regionale a tutti i sindaci abruzzesi. L’idea è di riconoscere una speciale benemerenza a quel personale di polizia locale della città abruzzesi che ha svolto servizi di supporto, ha assunto iniziative personali o è stato d’ausilio in attività legate all’emergenza sanitaria.

“In questo anno di crisi pandemica – ha detto l’assessore Quaresimale – abbiamo assistito a diverse e lodevoli iniziative del personale di polizia locale, dal supporto all’attività del personale sanitario fino ad azioni di solidarietà verso le categorie più deboli delle città di appartenenza. Come sempre, inoltre, la polizia locale ha continuato a garantire il servizio di vigilanza sul territorio sia nel periodo di lockdown totale sia quando le restrizioni si sono allentate nell’estate scorsa”.

“Lo speciale riconoscimento al personale di polizia locale -aggiunge l’assessore – vuole anche rappresentare un segnale di attenzione del Giunta regionale verso quegli operatori che quotidianamente sono di supporto e di aiuto ai cittadini abruzzesi e che danno la misura della vicinanza delle istituzioni al cittadino”.

Nella lettera inviata si invitano tutti i sindaci abruzzesi a segnalare in un elenco i nomi del personale di polizia locale meritevoli della speciale benemerenza per attività legata all’emergenza Covid-19.