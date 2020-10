COVID: RECORD CASI IN ITALIA E IN ABRUZZO, TREND FA PAURA E TORNA SPETTRO LOCKDOWN

L’AQUILA – Ancora 126 nuovi casi di coronavirus accertati ieri, nell’ultimo bollettino, in Abruzzo, uno dei dati più alti di sempre, anche rispetto ai mesi del lock down e dell’emergenza acuta di primavera. Una situazione in linea del resto con il trend italiano e anche europeo di impennata di contagi, anche se in buona parte i postivi sono asintomatici, e il virus fa molti meno morti. Torna lo spettro di un nuovo lockdown, nella consapevolizzata che ciò rappresenterebbe una mazzata letale per l’economia del continente.

Si è registrata ieri anche la 486esima vittima, un 76enne di Fossacesia: era ricoverato al Covid Hospital di Pescara, dove due settimane fa era morta sua moglie. Focolaio in una Rsa di Avezzano, dove si registrano oltre 100 casi, impennata di casi a L’Aquila città risparmiata dalla prima ondata. Positivi anche 17 poliziotti impegnati per il servizio d’ordine del Giro d’Italia, che ha fatto tappa in Abruzzo. Diverse scuole chiuse dopo i contagi di studenti e insegnanti, con intere classi in quarantena.

In Italia, secondo il bollettino di ieri del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 7.332 casi che portano il totale a 372.799.

Il dato più alto prima di oggi dall’inizio dell’emergenza si era registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno: in quel caso, però, i tamponi fatti furono 26.336 mentre questa volta ne sono stati fatti 152.196, il record dall’inizio dell’emergenza. Le vittime sono 43, cifra che porta il totale a 36.289 dall’inizio della pandemia. Sono 2.037 i guariti e dimessi nelle ultime 24 ore

Regioni più colpite sono la Lombardia, con altri 1.844 contagi e 17 morti , 818 in Campania, 657 in Veneto, 575 in Toscana, 543 nel Lazio, dove si contano altri 5 morti, e 232 contagi nella capitale Roma, 499 in Piemonte.

Inevitabilmente c’è chi ha rievocato lo spettro del lockdown, questa volta mirati e di misure ancora più stringenti rispetto a quelle disposte nel nuovo dpcm, che impone la chiusura dei locali a mezzanotte, vieta di sostare fuori di essi, pone un limite al numero di partecipanti a cene private, cerimonie ed eventi.

“Credo che un lockdown a Natale sia nell’ordine delle cose: si potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione del virus e aumentare il contact tracing. Così come siamo il sistema è saturo”. ha detto Andrea Crisanti, virologo dell’università di Padova a Studio 24 su Rainews citando l’esempio della Gran Bretagna che ha deciso di fare lockdown durante le vacanze scolastiche.

E sollecitato dai cronisti su questa ipotesi il premier Giuseppe C0nte ha detto: “Io non faccio previsioni per Natale, io faccio previsioni in questo momento delle misure più adeguate idonee e sostenibili per prevenire un lockdown ma è chiaro che molto dipenderà dal comportamento dei cittadini”.

“Adesso questa nuova ondata l’affronteremo con grande senso di responsabilità, con grande sensibilità, afferrando quelli che sono i valori in gioco. E smettiamola di far polemica, di fare discorsi astratti, di fare discussioni e dibattiti, qui bisogna essere concreti. C’è da tutelare la salute – ha poi aggiunto -. Se cresce il numero dei contagiati e il numero delle persone negli ospedali e in particolare in terapia intensiva andremo di nuovo in difficoltà. Dobbiamo fermare questa curva e per farlo non c’è modo migliore che rispettare le regole”.

Resta il fatto che anche altri paesi europei stanno man mano introducendo o pianificando restrizioni.

L’ultima la Germania, dove i nuovi contagi sono stati nelle ultime ore 6.638. Il precedente primato di casi in 24 ore risaliva al 28 marzo quando ne erano stati registrati 6.294. Data la curva di crescita, ha annunciato la cancelliera Angela Merkel, “talvolta molto ripida in alcune zone della Germania, saranno introdotte limitazioni nei contatti nelle zone dove le nuove infezioni superano i 50 nuovi contagi per 1000 abitanti sia in pubblico che in privato”.

In Francia Emmanuel Macron in diretta tv ha annunciato il coprifuoco notturno tra le 21 e le 6 a Parigi e in altre città dove il tasso di contagio sale di giorno in giorno, per almeno quattro settimane che quasi certamente diventeranno sei.

In Spagna sono stati registrati altri 11.970 casi di coronavirus, per complessivi 908.056 contagi dall’inizio dell’epidemia, e 209 morti per un totale di 33.413.

La Comunità di Madrid è in cima alla liste dei nuovi contagi, con 2.723, pari al 22% del totale.

La situazione è da tempo critica in Catalogna e a Barcellona, in cui si sono registrati ieri 1.620 nuovi contagi e 23 morti. E’ stato dunque deciso di chiudere tutti i bar e ristoranti della regione per 15 giorni.

Per contenere l’avanzata dell’epidemia, le autorità hanno anche deciso di ridurre la capacità dei centri commerciali al 30% e quella delle palestre al 50%. Le nuove misure restrittive comprendono anche l’interruzione delle lezioni frontali nelle università e la sospensione di tutte le competizioni sportive – federate, scolastiche o private – per due settimane.

In Gran Bretagna nell’ultima settimana si sono registrati 91.106 i casi e 372 decessi, 20mila casi solo ieri. Il premier Boris Johnson ha annunciato un lockdown a tre livelli: “Un lockdown generale come in primavera – ha detto – non sarebbe la cosa giusta”, ma allo stesso tempo “non possiamo lasciare che la malattia faccia il suo corso: ciò porterebbe a molte morti e il sistema sanitario sarebbe sopraffatto». Le restrizioni potranno riguardare nelle aree più a rischio anche bar e pub, cosa che ha già scatenato forti proteste in molte parti del Paese.

Dopo gli oltre 7mila contagi in 24 ore, l’Olanda ha deciso di chiudere bar e ristoranti da ieri e per almeno quattro settimane per evitare un sovraffollamento degli ospedali, mentre lascia aperte le scuole con obbligo di mascherina: “L’istruzione è troppo importante”, ha detto il premier Mark Rutte.

Anche in Repubblica Ceca chiudono bar e ristoranti da domani al 3 novembre. Stop anche all’alcol nei luoghi pubblici.

L’AQUILA: CAPOGRUPPO LEGA DE SANTIS POSITIVO

“Come immaginavamo il tampone è risultato positivo al Covid19. Sto cercando di rintracciare tutti quelli con cui ho avuto rapporti negli ultimi giorni prima dell’isolamento”.

Lo rende noto Francesco De Santis, capogruppo al comune dell’Aquila della Lega e collaboratore politico dei salviniani in Regione. Dove si è registrato un caso positivo che ha poi indotto a rimandare la seduta di consiglio regionale di martedì scorso.

“Per fortuna mio fratello è negativo e non viviamo nella stessa casa – spiega ancora -. Non sentendo praticamente nessun sapore da tre giorni, quando finiranno questi domiciliari non vedo l’ora di fare colazione al bar, mangiare un’amatriciana in trattoria, prendere caffè e gelato in Piazza Duomo, fare un aperitivo lungo il corso stretto e mangiare una pizza fuori”.

Infine nonostante tutto l’appello: “Viviamo normalmente, mettiamoci sì la mascherina ma non facciamoci paralizzare dal terrore che non ce n’è alcun motivo. È un’emergenza come tante altre già affrontate, si condivide insieme e si supererà senza troppi problemi. Non permettiamo alla paura di blindarci in casa, e non permettiamo ad un Governo di scappati di casa di ipotizzare anche solo per scherzo di ‘Lockdown a Natale’. Non pazziemo!”

OLTRE 100 POSITIVI IN RSA DON ORIONE AVEZZANO, 85 ANZIANI, 4 PERSONE RICOVERATE IN OSPEDALE

Allarme rosso nella Rsa dell’Istituto Don Orione di Avezzano, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio.

Si aggrava ancora di più la situazione che sta facendo preoccupare non poco le autorità sanitarie: dagli esami resi noti nel pomeriggio, i casi di positività sono peggiorati rispetto ai 70 emersi nella serata di ieri.

Sono complessivamente oltre 100 i casi positivi, tra cui circa 85 anziani e la restante parte operatori sanitari, un numero rilevante che potrebbe mettere in ginocchio gli ospedali provinciali già messi a dura prova dalla impennata di contagi che si ripete ormai da giorni.

I tamponi negativi sono riferiti agli altri 35 ospiti che sono stati trasferiti al terzo piano per essere isolati rispetto ai malati di covid.

Nel primo piano si è insediato un reparto covid con medici e paramedici che controllano da vicino le condizioni degli anziani pazienti.

A tale proposito, dovrebbero essere solo 4 gli anziani che sono stati ricoverati in ospedale tra cui il sacerdote che, andando in giro con la febbre, avrebbe contagiato molti ospiti.

Nella struttura religiosa sono presenti circa 120 anziani e una sessantina di medici e paramedici.

Un elemento a cui si aggrappano gli operatori per sperare in una soluzione poco traumatica il fatto che tra i contagiati, non ci sarebbero persone in condizioni molto gravi: secondo quanto si è appreso, sarebbero molti, la maggior parte, gli asintomatici.

Intanto, è in corso una febbrile attività di tracciamento che coinvolge anche i parenti degli anziani ospiti che avrebbero frequentato la struttura fino alla chiusura di due giorni fa decisa dai vertici della Rsa dopo i primissimi casi.

POSITIVI 17 POLIZIOTTI IN SERVIZIO AL GIRO D’ITALIA, IN ISOLAMENTO A FRANCAVILLA

Diciassette poliziotti impegnati nel servizio d’ordine del 103esimo Giro d’Italia, che domenica e ieri ha fatto tappa in Abruzzo, sono risultati positivi al coronavirus.

Gli agenti sono in isolamento ll’hotel Santa Maria di Francavilla al Mare.

Ad occuparsi dei tamponi è stata la Asl di Chieti.

La notizia è confermata da ambienti vicini all’organizzazione del Giro.

“Nessuno di loro è di Francavilla – precisa il sindaco, Antonio Luciani – Gli agenti al loro arrivo sono stati sottoposti al tampone di routine al quale sono risultati positivi. Sono isolati, tutti insieme e nello stesso luogo a Francavilla. Sembra siano tutti asintomatici” .

