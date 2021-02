COVID, RECORD CONTAGI NELL’ AREA METROPOLITANA: 105 POSITIVI A PESCARA, I COMUNI CON PIU’ CASI

PESCARA – Record di contagi in provincia di Pescara: 308 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Il Pescarese, insieme alla provincia di Chieti, da ieri è in zona rossa. per effetto di un’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

La zona più colpita è l’area metropolitana, dove dilaga la variante inglese, a cui, secondo le stime, è riconducibile un caso su due. La località con più nuovi casi è Pescara, con 105 contagi. Seguono gli altri comuni dell’area metropolitana, tra cui Montesilvano (47), Chieti (34), Cepagatti (28), Francavilla al Mare (21). A livello provinciale, dopo Pescara c’è Chieti, con un incremento di 119 contagi. Numeri più bassi nel Teramano (+57) e nell’Aquilano (+45), territori che sono al momento in zona arancione in base all’ordinanza ministeriale.

