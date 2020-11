COVID, RECORD DI RICOVERI NEL TERAMANO: 213 PAZIENTI DI CUI 18 IN RIANIMAZIONE

TERAMO – Record di ricoveri, ieri, negli ospedali del Teramano, dove in totale si trovano 213 pazienti, fra cui 18 in Rianimazione. Due i decessi avvenuti tra ieri e martedì: si tratta di Giuseppe Merlini, 82 anni di Tossicia e Bruna Cosetto, 87 anni di Trieste.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i nuovi casi positivi in isolamento domiciliate sono inoltre 123, di cui 43 sotto i 19 anni. Martedì sono intanto iniziati i lavori al primo piano terzo lotto del Mazzini, struttura diventata completamente covid che dovrà essere riconvertita entro i prossimi 96 giorni.

Scuole chiuse in Val Vibrata, con il sindaco di Martinsicuro che ha sospeso le lezioni in presenza in via precauzionale di una classe delle elementari di piazza Cavour per un caso di positività e quello di Civitella ha fatto lo stesso con una sezione dell’asilo di Villa Lempa.

Nella giornata di oggi, ad Atri, partirà invece il quinto “drive-in” per lo screening dei tamponi molecolari.

La positività di un ospite della casa di riposo “Carlo Campanini” preoccupa intanto Sant’Omero: l’anziano era tornato qualche giorno fa da un ricovero ospedaliero e, secondo quanto si èappreso, avrebbe manifestato in seguito i sintomi Covid. Essendo in isolamento, pare non abbia avuto contatti con gli altri, ma due ospiti hanno manifestato episodi febbrili, per cui si è deciso di porre la struttura nella necessità di eseguire i tamponi.

