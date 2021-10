COVID, RECORD DI VACCINI IERI AL PALA COLLE DELL’ARA DI CHIETI

CHIETI – Record di vaccini nella giornata di ieri al Pala Colle dell’Ara, dove ieri, nonostante la pioggia, sono state somministrati 480 dosi. Un numero importante per l’hub messo a disposizione della Asl dall’Amministrazione nella palestra comunale di Chieti Scalo e organizzato in piena sinergia con dirigenza e personale sanitario.

“Crediamo nell’utilità del Pala Colle dell’Ara, che ha accolto migliaia di persone ormai da quando è stato attivato – così il sindaco Diego Ferrara e il Delegato alla Protezione Civile, Vincenzo Ginefra – Un ringraziamento va fatto a tutti coloro che rendono possibile ritmo e accoglienza, sia il personale sanitario, sia le Associazioni di Protezione civile di Chieti uno per tutti il coordinatore del COC Antonio Mancini che con tutti gli addetti e volontari è un motore importante, sia il personale attinto dai PUC, che il Comune ha coinvolto anche in questo ambito, per mettere in rete anche i percettori di reddito di cittadinanza in un servizio così rilevante. Siamo certi che con il prosieguo della campagna vaccinale sia sempre più breve il tragitto che conduce all’uscita dalla pandemia e la tutela della comunità, perché la vita riprenda con ritmi e modalità migliori di questi ultimi due anni”.