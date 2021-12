COVID, RECORD POSITIVI: 144.243 CASI E 155 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ A 11.8 PER CENTO

ROMA – Nuovo record di casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, se ne sono registrati 144.243 contro i 126.888 di ieri; numero record anche per i tamponi, 1.224.025, a fronte di 1.150.352 ieri con un tasso di positività che sale all’11,78% (ieri era 11,0%).

I morti di oggi sono 155, uno in meno di ieri, per un totale da inizio pandemia di 137.402. Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.150 (+284 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.260 (+34), con 119 ingressi del giorno (ieri 134).

I dimessi/guariti crescono di 22.579 unità, arrivando a 5.087.297, mentre gli attualmente positivi diventano 900.984 (+121.521) di cui 888.574 in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di nuovi casi si conferma la Lombardia con 41.458 davanti a Toscana (16.886), Campania (14.587), Piemonte (11.501) ed Emilia Romagna (10.167). Il numero totale dei casi supera quota 6 milioni (6.125.683).

RECORD IN LOMBARDIA

Nuovo record negativo in Lombardia per i casi covid. I positivi hanno superato oggi quota 40mila (41.458) a fronte di 229.055 tamponi con una percentuale di positività pari al 18% contro il 17% di ieri quando i positivi erano stati 39.152 su 229.059 tamponi.

Ancora in crescita anche il numero delle vittime (37) per un totale da inizio pandemia che arriva a 35.081, e quello dei ricoverati. Nei reparti ordinari i nuovi ingressi sono stati 28 per un numero complessivo di pazienti che arriva a quota 1.859. Diciassette i pazienti in piu’ nelle terapie intensive che arrivano a 221.