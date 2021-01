COVID, RECRUDESCENZA NELLE SCUOLE: CLASSI IN QUARANTENA TRA AQUILANO, MARSICA E VALLE PELIGNA

L’AQUILA – “C’è recrudescenza di contagi nelle scuole in provincia dell’Aquila”, spiegano alla Asl provinciale. Nell’Aquilano ci sono 6 classi in quarantena in vari istituti, nella Marsica 7 classi in vari istituti e in valle Peligna un plesso con 6 classi e poi altre 2 classi in altri istituti. A Roccaraso i contagi hanno causato la chiusura del convitto legato all’istituto alberghiero.

I dati vengono forniti dai capi istituto alla Asl provinciale e sono conosciuti dall’ufficio scolastico e dalle amministrazioni comunali di riferimento.

