COVID: REGIONI A GOVERNO, “LEZIONI A DISTANZA ALLE SUPERIORI”

ROMA – Lezioni a distanza alle superiori, per alleggerire la pressione sui trasporti.

E’ la proposta avanzata dal presidente dell’Emilia Romagna e presidente delle Regioni Stefano Bonaccini, nel corso della riunione con il governo a Palazzo Chigi.

La proposta di tenere le lezioni in videoconferenza per gli alunni più grandi sarebbe stata condivisa dai presidenti di Regione e non è detto che il governo prenda una decisione oggi.

Ma “il tema esiste”, spiega un ministro.

