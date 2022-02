COVID, REGIONI: DIETROFRONT SU RICHIESTA SUPER GREEN PASS AD ARTISTI

ROMA – Niente richiesta al governo di estendere il super green pass agli artisti, al personale artistico e di accoglienza dello spettacolo. La Conferenza delle Regioni, secondo quanto si apprende, ha deciso di rinviare la questione, che era stata proposta dalla Commissione Cultura, condividendo l’approccio del governo di non agire per singole categorie di lavoratori, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di vaccinazione. Se dovesse cambiare il quadro, la questione potrebbe tornare sul tavolo della Conferenza.