COVID, REGIONI: SUPERARE INCERTEZZE SU CAMPAGNA VACCINI

ROMA – Le Regioni hanno chiesto al ministro della Salute Roberto Speranza l’attivazione di un tavolo tecnico con rappresentanti delle Regioni stesse, del ministero, dell’Istituto superiore di Sanità, dell’Agenas e di Aifa per “sgomberare il campo dalle incertezze che stanno creando difficoltà all’andamento della campagna vaccinale contro il Covid 19”.

È quanto afferma il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi al termine della riunione della commissione che si è svolta oggi pomeriggio.

In particolare, dice ancora Icardi, le Regioni chiedono “indicazioni precise sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca sulle persone over 55 e senza patologie, sulla data di somministrazione della seconda dose e sull’acquisto da parte dell’Italia di ulteriori forniture di vaccini in autonomia rispetto agli accordi con l’Europa”.

