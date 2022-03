COVID, REPORT GIMBE: PROTEZIONE QUARTA DOSE SOLO SU OVER 80, ESIGUA SU 60-69 ANNI

ROMA – “I risultati di uno studio pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ non depongono a favore della somministrazione di una quarta dose in soggetti giovani e sani a causa di una bassa efficacia nei confronti delle infezioni sintomatiche. Per la popolazione over 60 sono disponibili dati pre-print di uno studio israeliano: l’effetto protettivo della quarta dose sembra manifestarsi soprattutto nelle persone più anziane, in particolare over 80, mentre appare modesto nella fascia 70-79 anni ed esiguo in quella 60-69”.

Lo ricorda la Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio relativo alla settimana 16-22 marzo.

“Ad oggi in Italia la quarta dose di vaccino è autorizzata solo per le persone immunocompromesse: per la popolazione generale al momento non ci sono evidenze per raccomandare, o meno, un’ulteriore dose di richiamo ma non è escluso che, nell’ambito della seduta odierna della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), potrà essere stabilito un ampliamento della platea, includendo persone anziane e fragili. Le evidenze scientifiche disponibili sono, al momento, preliminari”, conclude Gimbe.