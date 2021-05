COVID, REPORT ISS: SOLO 3 REGIONI SOPRA SOGLIA CRITICA RICOVERI E INTENSIVE

ROMA – “Scende il numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (3 Regioni/Pa vs 5 della settimana precedente)”. È quanto si legge in una bozza del report settimanale Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute sull’andamento di Covid-19 in Italia.

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sotto la soglia critica (23%) – precisano gli esperti di Iss e ministero – con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 2.423 (4 maggio 2021) a 2.056 (11 maggio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (24%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 18.176 (4 maggio) a 14.937 (11 maggio).