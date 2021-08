COVID, REPORT VACCINI: PRIMA DOSE A OLTRE 90 PER CENTO PERSONALE SCUOLA E UNIVERSITA’

ROMA – Trend positivo per le vaccinazioni in favore del personale scolastico e universitario: secondo l’ultimo report settimanale pubblicato dalla Struttura Commissariale all’emergenza, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, nell’ultima settimana la percentuale di persone che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica ha raggiunto quota 90,45%. I dati sono in aggiornamento sulla base delle comunicazioni da parte delle Regioni.