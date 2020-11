COVID: REZZA, “PREOCCUPANO SPOSTAMENTI PER NATALE”

ROMA – “Non posso negare la mia preoccupazione, certamente spostamenti illimitati per Natale e aggregazioni rappresenta un rischio per la diffusione dell’infezione. Poi vedremo quali saranno le decisioni per il prossimo mese”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza durante la conferenza stampa al ministero della Salute. “Oltre 800 morti oggi – ha aggiunto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli – ci devono portare a ricordare che non siamo fuori dal problema, assolutamente no. Ci può essere una via di mezzo che ad esempio potrà fare riferimento a restrizioni dopo particolari ore o a non creare ampi momenti di socialità”.

