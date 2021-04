COVID, RIAPERTURE: “PERCORSO GRADUALE, RESTANO FASCE E COPRIFUOCO”

ROMA – Le riaperture? “C’è percorso di gradualità, non c’è un momento in cui tutto cambia. In questa fase la scelta del governo è mantenere il coprifuoco così come vigente. Il governo valuterà la curva epidemiologica ed eventuali ulteriori misure di settimana in settimana”. Lo spiega il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa con il premier Mario Draghi.

“Comunque resta vigente il modello per zone, per fasce. Il modello permette di leggere la variazione epidemiologica. I nostri parametri saranno capaci di focalizzare la situazione in cui si adottino misure più rigide. C’è profonda differenza col modello di prima ma resta modello prudenziale”, aggiunge il ministro.