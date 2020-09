COVID: RIAPRE REPARTO G8 L’AQUILA, 71 ENNE CELANO IN TERAPIA INTENSIVA

L’AQUILA – Riaperto in serata il reparto di terapia intensiva covid nel cosiddetto G8, il piccolo ospedale limitrofo al San Salvatore costruito in occasione del grande evento che si è svolto all’Aquila dopo il terremoto del 2009: un uomo di 71 anni originario di Celano positivo al coronavirus che era ricoverato al reparto di malattie infettive per l’aggravarsi delle condizioni è stato trasferito al G8. Il 71enne sarebbe affetto da una polmonite.

La struttura dopo la emergenza covid durante la quale è stata attivata unanime di ventina di posti letto, era stata chiusa con il calo dei contagi seguita al lockdown.

