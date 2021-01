COVID, RICCIARDI: “BASTA COLORI, SERVE LOCKDOWN DI UN MESE”

ROMA – Lockdown di tre-quattro settimane? Il professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute, ancora una volta conferma, intervistato a Che tempo che fa, che sia necessario.

“Queste misure servono a rallentare la curva epidemica, a stabilizzarla ma non a invertirla, tantomeno ad azzerarla. Quindi noi abbiamo questo stillicidio da diversi mesi. Al mondo 10-12 Paesi sono riusciti ad azzerare con un lockdown molto rigido di tre-quattro settimane e poi avviando una strategia di testing e tracciamento spietata, non facendo più sfuggire il virus a questi controlli”, ha spiegato.

“Tutti i paesi Europei invece fanno questo tipo di stop and go, che però si rivelano uno stillicidio per la salute, l’economia e la psicologia dei cittadini che sono costretti a vivere in questo stato di incertezza”, ha aggiunto.

