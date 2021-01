COVID: RICCIARDI, “SERVE LOCKDOWN, A FEBBRAIO RISCHIO DI ARRIVARE A 95MILA MORTI”

ROMA – “Chiudere tutto per un mese: con questi numeri non c’è altra soluzione. Bisogna ragionare sulla base dei numeri e delle evidenze scientifiche, non inseguire obiettivi utopici. E i numeri dicono che senza misure decise ed energiche a febbraio arriviamo a novantacinquemila morti”.

Lo sostiene Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

“Continuiamo a inseguire il virus e invece dobbiamo anticiparlo – spiega Ricciardi -. Gli altri Paesi hanno preso atto che l’unica strategia da adottare è una soluzione più energica. Probabilmente ci arriveremo anche noi, ma in ritardo. La Gran Bretagna ha decretato un lockdown di quasi tre mesi, la Germania e la Francia l’hanno prolungato di un altro mese. Quando, come da noi, non riesci a tracciare e arrivi a migliaia di casi al giorno, l’unica strategia è bloccare. Ossia adottare un lockdown prolungato”.

