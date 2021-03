COVID, RIPARTITE IN ITALIA VACCINAZIONI ASTRAZENECA

MILANO – Sono ripartite dal drive through della Difesa al Parco del Trenno di Milano, il più grande d’Italia, le somministrazioni con AstraZeneca.

Ieri l’Ema, dopo la sospensione delle somministrazioni in via precauzionale in Italia e altri Paesi Ue, ha dato il via libera alla ripresa delle inoculazioni del vaccino di Oxford.

Il ministero della Salute e l’Aifa in conferenza stampa hanno sottolineato come ora, dopo la battuta d’arresto dovuta alla sospensione del siero ango-svedese sia necessario ripartire e accelerare sul piano vaccini.

Intanto l’Rt rimane invariato rispetto alla scorsa settimana e dall’Iss arriva un allarme sulle terapie intensive.

Ripartono anche gli altri drive though della Difesa a Roma, Caserta e Cosenza.

Le vaccinazioni con il vaccino Covid-19 AstraZeneca “possono essere riprese con l’esclusione dei lotti al momento posti sotto sequestro, per i quali si resta in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria”.

Lo prevede la circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza, relativa alla trasmissione della nota Aifa sul parere di sospensione e revoca del divieto d’uso del vaccino AstraZeneca.