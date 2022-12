COVID: RIPRESA CAMERA CONSIGLIO CONSULTA SU OBBLIGO VACCINI

ROMA – È ripresa stamattina ed è ancora in corso la camera di consiglio della Corte costituzionale che deve pronunciarsi sulle questioni di illegittimità sollevate da cinque uffici giudiziari sull’obbligo vaccinale per alcune categorie professionali e per gli over 50 introdotto nel 2021 dal governo Draghi.

Diversi i dubbi posti dai tribunali di Brescia, Catania e Padova, dal Tar della Lombardia e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia.

Alcuni riguardano la stessa legittimità dell’obbligo, altri la proporzionalità delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai lavoratori a distanza , e la sicurezza dei vaccini. La pronuncia è attesa in giornata.