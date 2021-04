COVID, “RISTORANTI SENZA SPAZI ALL’APERTO IN RIVOLTA”: CODACONS ABRUZZO PROMUOVE RICORSO COLLETTIVO

L’AQUILA – Ristoranti senza spazi all’aperto in rivolta in Abruzzo.

Il Codacons, si legge in una nota, “ritiene ingiusto discriminare chi non ha possibilità di far mangiare i clienti all’aperto spingendo gli esercizi ad occupare con i tavoli marciapiedi e aree di parcheggio. Argomento su cui sarà presentato un ricorso collettivo al Tar del Lazio, al centro di un webinar organizzato per domani dall’associazione dei consumatori”.

“Si adottino per i ristoranti al chiuso le stesse misure previste per chiese, librerie e musei – afferma il Codacons, che chiede al Governo in base alla legge sulla trasparenza i pareri del Cts che hanno giustificato questa discriminazione – Si apre poi il fronte dei banchetti nuziali che se svolti all’aperto sono consentiti, ma il Governo deve chiarirlo con una apposita circolare altrimenti sarà inevitabile un ricorso anche per le aziende del wedding già in rivolta”.

Di questo ed altro si parlerà domani nel corso del webinar organizzato dal Codacons per i ristoranti della regione, a cui è possibile partecipare al link https://attendee.gotowebinar.com/register/4905826684152489228