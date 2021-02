COVID: RISTORATORI, “CAMBIO DI COLORI NON SIA DECISO A RIDOSSO WEEK END”

ROMA – Modificare un meccanismo perverso per cui solo venerdì per domenica vengono resi noti i colori delle regioni e le relative chiusure e aperture sulla base della variazione dell’RT. Lo chiede Filiera Italia, secondo cui questo sembra fatto apposta per esasperare gli animi e aumentare i danni per esercenti e lavoratori.

“Auspichiamo che il primo intervento del nuovo Governo sia proprio questo – precisa il consigliere Luigi Scordamaglia – sapere con un solo giorno di anticipo se si potrà tenere aperto o si dovrà chiudere un ristorante vuol dire per un esercente aggiungere al danno la beffa. Stiamo parlando di vanificare gli acquisti di prodotti deperibili, di annullare gli ordini, di lasciare a casa chi era stato chiamato a lavorare”. Infine Filiera Italia torna a chiedere che il parere del Cts, che mette in evidenza l’assenza di rischio per i ristoranti con il servizio al tavolo, distinguendoli dai bar dove gli assembramenti serali sarebbero meno controllabili, venga trasformato in una decisione politica. “Si permetta in zona gialla l’apertura a cena per i ristoranti salvando così l’80% del fatturato di questi esercizi”, conclude Scordamaglia.

