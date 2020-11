COVID: “RISTORI PER TUTTI”, CATALFO, “PRONTI A NUOVO DEFICIT”

ROMA – “Pronti ad aumentare i ristori, pronti – se serve – a fare nuovo deficit”. Lo afferma la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in un’intervista alla Stampa in cui assicura: “Provvederemo a ristorare a fondo perduto ed in modo tempestivo tutte le imprese che si trovano in difficoltà”.

“Nella legge di Bilancio c’è già uno stanziamento importante di 4 miliardi a favore delle imprese, e laddove sarà necessario faremo un ulteriore decreto. O se c’è la necessità di nuove misure c’è la possibilità di fare un altro scostamento di bilancio. Monitoreremo l’evolversi dei contagi”, spiega Catalfo. In merito alla copertura relativa alle ordinanze regionali, “con le Regioni è necessario che ci sia coordinamento”, dice Catalfo. Quanto alla Cig, “non abbiamo problemi perché i fondi sono già tutti stanziati e le aziende sono coperte sino al 31 gennaio e poi per altre 12 settimane nel 2021. Tra l’altro la Cig prevista dalla legge di bilancio è totalmente gratuita”. La dotazione, aggiunge, è sufficiente anche con il passaggio di molte regioni alla zona arancione e rossa. Parlando delle pensioni, “l’effetto più rilevante che ci potrebbe essere nei prossimi anni è legato all’impatto del Pil negativo che rischia di penalizzare il calcolo degli assegni, è questo che ora mi preoccupa più di tutto tant’è che ne avevo proposto la sterilizzazione”, dichiara la ministra. “Detto questo vedremo se in fase di conversione della legge ci saranno ulteriori norme che possono essere inserite”.

Nell’intervista Catalfo risponde alle accuse del presidente di Confindustria Bonomi: “Questo non è un governo partigiano. Il confronto è molto equilibrato e deve continuare ad esserci. Ci può essere una diversità di vedute ma ascoltandosi si può arrivare all’obiettivo”.

