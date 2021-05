COVID, RT ANCORA IN CALO A 0.78: “AD AGOSTO 20 MLN DI IMMUNIZZATI, VIA MASCHERINE ALL’APERTO”

ROMA – Ancora in calo, per la seconda settimana consecutiva, l’indice Rt in Italia. Secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia, riunita oggi, nell’ultima settimana si attesta a 0,78, contro lo 0,86 della scorsa settimana.

In discesa anche l’incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100 mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana. Sono i dati del monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid in Italia, ora all’esame della cabina di regia, che saranno presentati nel pomeriggio.

“Faccio una considerazione molto pragmatica: il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino” anti-Covid somministrate. “Proseguendo su questo ritmo, ad agosto avremo oltre 70 milioni di dosi” inoculate “e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati”. È la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ad Agorà su Rai3 ha confermato di ritenere possibile in agosto un addio alle mascherine all’aperto.

“Credo ragionevole dare delle prospettive ai cittadini – spiega – D’altronde, se continuiamo a sostenere giustamente che il vaccino è l’unica via d’uscita per questa pandemia, con coraggio e chiarezza dobbiamo anche dare delle prospettive e intravedere un periodo in cui all’aperto possiamo iniziare a pensare di togliere le mascherine. E io credo che agosto, con le dosi somministrate, si potrebbe fare questa valutazione”.