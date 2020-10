COVID: RUZZO RETI RINVIA PAGAMENTO BOLLETTE A CAUSA DELLE ATTIVITA’ FERME

L’AQUILA – Come è noto, il Dpcm del 24 ottobre scorso introduce misure di contenimento del contagio relative al Covid ma nel farlo dispone la sospensione di diverse attività che, anche sul nostro territorio, tornano a soffrire e, in alcuni casi, lo fanno pesantemente. Per questo motivo la Ruzzo Reti, senza che sin qui ci sia stata ancora alcuna indicazione da parte dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) o da altre organizzazioni o Istituzioni, ha stabilito che, per le categorie che di sotto elenchiamo, verranno prorogati i termini di pagamento delle bollette dell’acqua che sono state emesse il 21 ottobre scorso, la cui scadenza era prevista per l’11 dicembre prossimo. Quelle bollette non scadranno a dicembre 2020 ma l’11 aprile 2021 e sarà possibile anche ottenere (senza interessi) la rateizzazione del pagamento. La difficoltà che la nostra comunità torna a vivere non poteva che far assumere questa decisione alla Ruzzo Reti storicamente radicata sul territorio e storicamente vicina alla popolazione.

Le attività che possono chiedere la proroga dei termini di pagamento sono elencate nel modulo di richiesta e sono comunque: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale cinematografiche, sale da ballo e discoteche e locali assimilati, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Sul sito www.ruzzo.it troverete il modulo di richiesta che comunque è in allegato. Il modulo va compilato e consegnato a mano negli uffici della Ruzzo Reti oppure può essere inviato via mail: [email protected] o all’ indirizzo PEC protocoll[email protected]

