COVID: SALGONO A 23 I POSITIVI A TRASACCO, FOCOLAIO DOPO RAMADAN, VERSO CHIUSURA MOSCHEA

TRASACCO – Dopo la comunicazione di altre tre positività, sale a ventitré il totale dei contagi da Covid-19 a Trasacco, in provincia dell’Aquila.

Si tratta di contagi avvenuti prevalentemente all’interno della comunità magrebina, probabilmente attribuibili alla festa di fine Ramadan avvenuta a metà maggio.

Per precauzione il Comune rende noto che verrà chiusa la Moschea, “fintato che non si avrà un quadro più chiaro della situazione epidemiologica in paese”.

“Un dato che fa rumore ma che non desta preoccupazione -, ha spiegato il sindaco Cesidio Lobene -. Il costante e meticoloso tracciamento dei casi in paese, oggetto di attenzioni quotidiane da parte degli enti preposti, ha portato all’individuazione di coloro che sono coinvolti nel cluster”

“A coloro che hanno contratto il virus va l’augurio, da parte dell’amministrazione comunale tutta, di pronta guarigione -, afferma il primo cittadino -. Analogamente a quanto fatto nei mesi addietro, nel preciso intento di stroncare sul nascere ogni possibile focolaio, ho predisposto la chiusura della Moschea di Trasacco e lo screening gratuito per tutti i lavoratori delle aziende agricole del posto. Ciò consentirà di individuare, qualora fossero presenti, ulteriori casi di positività e quindi di intervenire sulla diffusione del Covid-19 all’interno della nostra comunità. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare assembramenti, indossare le mascherine e usare gel igienizzanti. Si tratta di misure semplici ma che possono fare la differenza”.