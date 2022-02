COVID, SALVINI: “31 MARZO VIA STATO DI EMERGENZA E OBBLIGO GREEN PASS”

ROMA – “Il 31 marzo scade lo stato di emergenza. Per quel che ci riguarda non bisognerà rinnovarlo perché i numeri dicono fortunatamente che la situazione è ben diversa da quando fu deciso”. Allora ”dovrebbero venire meno anche tutti i provvedimenti restrittivi come green pass e super green pass”.

Lo ha detto Matteo Salvini a Radio Radio: “Se tra un mese la situazione nelle scuole, negli ospedali, nelle strade, nelle fabbriche, è questa, la nostra posizione fondata su numeri è che se non c’è più stato di emergenza viene meno l’esigenza di queste misure”. E ha aggiunto: “All’interno della maggioranza c’è gente che vorrebbe che lo stato di emergenza arrivasse fino al 2035 …”.