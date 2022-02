COVID, SALVINI: “A DRAGHI CHIEDERO’ ALLENTAMENTO RESTRIZIONI”

MILANO – “Domani c’è il Consiglio dei Ministri, avrò un incontro con Mario Draghi già in settimana e ovviamente non lo tedierò con federazioni, equilibri politici, leggi elettorali, di questo parleremo in consiglio federale. Quello che mi interessa è ottenere l’allentamento delle restrizioni”.

Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando in via Bellerio a Milano, per il consiglio federale del partito. “Penso al diritto alla scuola per tutti – ha aggiunto- Leggo di bizzarre ipotesi di divieti a scuola per bambini di 6 e 7 anni o con distinzioni tra vaccinati e non vaccinati e penso sia il momento di fare l’esatto contrario”.