COVID, SALVINI: “NO A CHIUSURA DISCOTECHE, RIAPRIRE IN SICUREZZA”

L’AQUILA – “Dobbiamo restituire agli italiani fiducia e rispetto che hanno dimostrato in questo anno e mezzo soprattutto i giovani e il mondo del lavoro. Tenere ancora chiuse in Italia le sale da ballo, le discoteche non ha senso né medico, né scientifico, umano, economico, culturale. Prima si riapre con protocolli di sicurezza, meglio è”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un comizio nel cuore del centro storico del capoluogo della Regione Abruzzo, nell’ambito del suo tour in Abruzzo per la raccolta delle firme sul Referendum sulla Giustizia.