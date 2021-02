COVID, SALVINI: “NO A NUOVI LOCKDOWN,SERVE SOVRANITA’ VACCINALE”

ROMA – “Sovranità vaccinale: prima li produciamo e prima diventiamo autonomi”.

Lo ha detto Matteo Salvini a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1. Il leader della Lega si è soffermato sulle riaperture dei ristoranti che lui, con il suo partito, chiedono al governo: “Non mandi le persone al ristorante e ne mandi due o tremila in metro? I vaccini ti mettono in sicurezza e domani mattina il ministro Giancarlo Giorgetti ha invitato le case farmaceutiche. Non arrivano vaccini? Compriamoli. Prima produci e prima metti in sicurezza, io mi rifiuto di pensare a nuovi lockdown perché la gente va fuori di testa”, ha sottolineato Salvini per il quale “con questo virus ci conviviamo per due o tre anni, quindi prima li produciamo e prima ci rendiamo autonomi”.

Download in PDF©