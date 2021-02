COVID, SALVINI: “RISTORANTI APERTI ANCHE A CENA, MASSIMO IMPEGNO DELLA LEGA”

ROMA – “Via libera alle aperture dei ristoranti anche a cena, con le stesse attenzioni previste per pranzo, e ristori chiari e in tempi certi. Ne ho parlato in ufficio da me al Senato con alcuni rappresentanti dei ristoratori che oggi hanno manifestato a Roma”.

Così il leader della Lega Matteo Salvini: “Massimo impegno da parte della Lega per giungere a questo risultato: è una richiesta di buonsenso condivisa anche dai sindaci Anci, a prescindere dal colore politico, sempre nel rispetto dei protocolli. Se la legge permette di pranzare in tranquillità e sicurezza alle 13, deve permetterlo anche alle 20”.

Download in PDF©