COVID, SALVINI: “VACCINARE OVER 60 SENZA PUNIRE 20ENNI, GREEN PASS NON DIVENTI OSTACOLO BUROCRATICO”

ROMA – “Sotto i 50 anni il tasso di mortalità è dello 0,2%. Vanno pertanto messi in sicurezza tutti gli over 60. L’importante è vaccinare tutti gli over 60 senza incolpare, multare, punire i ventenni”.

Lo ha affermato a Bassano del Grappa sulle misure anti Covid il leader della Lega Matteo Salvini.

Sul tema caldo del Green Pass ha aggiunto: “In questo momento fortunatamente gli ospedali sono sotto controllo. Non vorrei imporre altra burocrazia, altri problemi a un Paese che ha voglia di correre, di accogliere i turisti. Non fasciamoci la testa prima del necessario”.

“Gli italiani – ha aggiunto – hanno dimostrato enorme rispetto delle regole, enorme buon senso: perché complicare la vita a milioni di persone? Il Green pass, leggevo oggi, te lo danno dopo la seconda dose di vaccino, ma ci sono decine di milioni di italiani che non la possono fare perché mancano i vaccini. Cosa facciamo? Li inseguiamo con il tampone al bar, per le calli veneziane? Non scherziamo, prudenza, rispetto delle regole, ma senza altra burocrazia o altre complicazioni”.