COVID: SANIFICATE SCUOLA ROSSETTI E ORATORIO SALESIANO DOPO CASI POSITIVI

VASTO – Sono stati completati questa mattina nella scuola Media “G. Rossetti” e nell’oratorio Salesiano che ospita le classi della scuola “Ritucci Chinni” gli interventi straordinari di sanificazione in seguito alla positività di due studenti. Non è stato necessario chiudere i plessi perché nella giornata del sabato non sono previste lezioni.

“E’ inoltre doveroso precisare che i due studenti risultati positivi – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche scolastiche, Anna Bosco – non frequentano le rispettive scuole già da molti giorni per cui non è stato necessario procedere con la quarantena per gli altri alunni.

Sono intanto pervenute informazioni relative alla positività di altri 4 studenti: del Mattioli, del Pantini – Pudente, del Palizzi e del Mattei. Vogliamo rassicurare le famiglie che l’ applicazione dei protocolli e l’egregio lavoro dei Dirigenti scolastici, oltre che le corrette condotte precauzionali degli studenti, hanno permesso di definire un confinamento dei contatti stretti. La Asl ha pertanto stabilito la quarantena domiciliare attiva solo per due classi. Lunedì prossimo in tutte le scuole le lezioni riprenderanno regolarmente.

Comprendiamo come le notizie diffuse dall’Amministrazione abbiano provocato un po’ di allarme tra le famiglie e vogliamo rassicurare che la situazione è sotto controllo, che l’interlocuzione con la Asl e con le Direzioni Scolastiche è costante e continua. Nello spirito di completa trasparenza e sempre nel rispetto della privacy dei cittadini interessati, l’ Amministrazione sta condividendo i dati reali relativi alle scuole “.

