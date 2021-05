COVID, SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA IN ZONA ROSSA: MARSILIO FIRMA ORDINANZA

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Trentasette nuovi positivi al Covid nella settimana dal 3 al sei maggio, numero ben superiore al tetto massimo previsto per quel comune, pari a 24,68 nuovi positivi (250/100.000 abitanti).

Per questo motivo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 30 che pone in zona rossa il comune di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24 del 20 maggio.

IL TESTO DELL’ORDINANZA: OPGR_30_10052021