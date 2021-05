COVID, SCENDONO I RICOVERI IN ABRUZZO: MAI COSI’ POCHI DA 7 MESI

PESCARA – Continuano a scendere i ricoveri in Abruzzo, che passano dai 396 di ieri ai 377 di oggi raggiungendo il valore minimo registrato da quasi sette mesi, cioè da metà ottobre, quando i dati erano in crescita.

I nuovi casi sono 85. Sono emersi dall’analisi di 3.353 tamponi molecolari e 2.365 test antigenici: è risultato positivol’1.5% dei campioni. Si registrano cinque decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.420. I guariti sono 60.938 (+325).

I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 98 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 21, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. I cinque decessi riguardano persone di età compresa tra 62 e 86 anni: 2 in provincia dell’Aquila, un in provincia di Teramo e due in provincia di Chieti.

Gli attualmente positivi sono 8.366 (-246): 349 pazienti (-11) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 26 (-8, con 0 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 7.991 (-227) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 17.910 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+30), 18.491 in provincia di Chieti (+20), 17.833 in provincia di Pescara (+4), 16.752 in provincia di Teramo (+27) e 552 fuori regione (+4), mentre per 186 (-1) sono in corso verifiche sulla provenienza.