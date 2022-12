COVID, SCHILLACI: “PUNTIAMO A RESPONSABILITA’, NO A OBBLIGHI”

ROMA – “I dati ancora sono in miglioramento. Laddove assistessimo ad aumento dell’incidenza potremmo consigliare nuovamente l’uso delle mascherine al chiuso e in assembramenti, ma non siamo in questa situazione”.

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci su Raiuno.

Non si pensa, al momento, a un obbligo: “Siamo per consigliare, puntiamo sulla responsabilità dei cittadini. Spero non ci sia più una situazione come quella di 3 anni fa, grazie ai vaccini siamo in una situazione completamente diversa”.

“Finora siamo assolutamente tranquilli, tutti i casi campionati dalla Cina dimostrano che sono tutte varianti di omicron già presenti. Siamo molto sereni, anche se continuiamo ad essere vigili”.

La mascherina a Capodanno? “Va portata se ci sono molte persone e soprattutto se ci sono persone fragili e anziani, per proteggere loro”.