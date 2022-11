COVID, SCHILLACI: “SU MULTE A NON VACCINATI VEDREMO COSA DECIDONO CAMERE”

ROMA – “Gli unici due Stati che hanno messo multe ai non vaccinati e le hanno poi revocate sono Austria e Grecia. Per ora da noi sono rimaste, vediamo se ci saranno provvedimenti, in tal senso, da parte del Parlamento”.

Lo ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci, ospite a Porta a Porta su Rai Uno in onda questa sera in merito alle sanzioni previste a chi non si è vaccinato contro il Covid-19, la cui eliminazione era stata prevista attraverso un emendamento del Governo nel decreto legge Aiuti ter, poi non presentato.