COVID, SCREENING DI MASSA AL VIA NEL PESCARESE E NEL CHIETINO: STAFF MARSILIO, “A BREVE I DETTAGLI”

PESCARA – “La Regione è al lavoro per attuare il programma di screening anche nelle province di Chieti e Pescara”.

Ad annunciarlo sui social lo staff del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Una notizia che arriva a circa una settimana dalla fine della somministrazione dei test antigenici in provincia dell’Aquila, la più colpita fino ad ora nella seconda ondata o quella di Teramo ancora impegnata nell’iniziativa e che, seppur non ufficiale, è comunque filtrata tra i commenti presenti sulla pagina Facebook istituzionale del governatore.

“Nei prossimi giorni – si legge appunto in un commento – saremo in grado di dare qualche dettaglio in più. L’obiettivo è fornire una panoramica della situazione del contagio in tutta la Regione”.

Download in PDF©