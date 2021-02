COVID, SCREENING IN ALTRI 22 COMUNI NEL CHIETINO: 34 NUOVI POSITIVI

Sono 34 i tamponi risultati risultati positivi nella prima giornata di una nuova tornata di Screening per Covid-19 che ha interessato 22 Comuni della provincia di Chieti. In tutto sono stati eseguiti 10.070 test antigenici grazie alle squadre di volontari messe in campo dalle Amministrazioni locali. Anche in questa circostanza è stata registrata una importante partecipazione, sia in termini di adesione della popolazione alla campagna che di coinvolgimento degli operatori sanitari e amministrativi per l’esecuzione dei tamponi e la registrazione sulla piattaforma.

Lo Screening si è concluso a Filetto, Castelguidone e Palmoli, mentre prosegue nella giornata di domani per tutti gli altri, a cui si aggiungono anche Carunchio e Furci.

Questi i numeri della giornata:

Altino 641 tamponi (3 positivi)

Ari 200 tamponi (0 positivi)

Bucchianico 415 tamponi (1 positivo)

Canosa Sannita 183 tamponi (0 positivi)

Casacanditella 420 tamponi (4 positivi)

Castelguidone 94 tamponi (0 positivi)

Fara Filiorum P. 454 tamponi (4 positivi)

Filetto 341 tamponi (3 positivi)

Lanciano (osp.) 90 tamponi (3 positivi)

Miglianico 1.092 tamponi (3 positivi)

Montazzoli 108 tamponi (2 positivi)

Mozzagrogna 430 tamponi (3 positivi)

Ortona (osp.) 153 tamponi (2 positivi)

Palena 224 tamponi (0 positivi)

Palmoli 100 tamponi (0 positivi)

Quadri 248 tamponi (0 positivi)

S. Maria Imbaro 461 tamponi (4 positivi)

Scerni 273 tamponi (0 positivi)

Torino di Sangro 573 tamponi (0 positivi)

Torrebruna 101 tamponi (0 positivi)

Vacri 274 tamponi (0 positivi)

Vasto 3.195 tamponi (2 positivi)

