COVID, SCREENING SCUOLA: PRIMI 459 POSITIVI IN PROVINCIA DI CHIETI

CHIETI – Si è conclusa con l’identificazione di 459 positivi la giornata di screening scolastico che ieri ha coinvolto 39 comuni. Sono stati eseguiti 16.673 tamponi antigenici.

Nella giornata di oggi, 9 gennaio, l’attività prosegue in numerosi altri centri, di seguito elencati:

Atessa e Perano in forma associata, Bucchianico, Carpineto Sinello, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Cupello, Fara San Martino, Fossacesia, Francavilla al mare, Fresangrandinaria, Gessopalena, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Roccamontepiano e Pretoro in forma associata, Roccascalegna, San Salvo, Scerni e in forma associata Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina, Torrebruna.

Resta garantita la possibilità di accedere allo screening per gli alunni e personale scolastico residenti in comuni nei quali non è prevista l’attività di testing, e che possono recarsi nel paese più vicino nel quale è in svolgimento nella giornata odierna.

Nell’elenco che segue i numeri dei singoli Comuni.